Генштаб: 70% арсенала в Калиновке не пострадало

Обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали. Об этом заявил начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, сообщает Укринформ.

"Только что с помощью беспилотного летательного аппарата было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", - сказал Селезнев.

Он также отметил, что около 100 военнослужащих срочной службы были эвакуированы с места происшествия в более безопасные места.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ 48 арсенал, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области области начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку. Из города эвакуированы около 30 тыс. человек.