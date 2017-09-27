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Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону раскритиковало предстоящий фестиваль молодежи в России

Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону раскритиковало предстоящий фестиваль молодежи в России
http://lifeglobe.net

Заявленные благие цели и реальные действия оккупантов сильно отличаются

27.09.17 26
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Задекларированной целью Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в России, значится сохранение ценностей мира и демократических принципов.

Однако, утверждают в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону, заявленные цели резко отличаются от действий организаторов этого мероприятия, поскольку в программе запланировано посещение иностранными делегатами временно оккупированной в результате вооруженной агрессии России территории Украины – городов Севастополя и Симферополя.

Более того, в официальных сообщениях организаторов фестиваля эти украинские города указываются как части регионов России.

Запланированное в рамках мероприятия пересечение украинской границы и посещение аннексированной Россией части территории Украины является грубым нарушением государственного суверенитета и законодательства Украины, а также общепризнанных норм международного права, напоминают украинские дипломаты.

Согласно ст. 10 закона Украины "об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" въезд иностранцев на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее допускаются только по специальному разрешению через соответствующие контрольные пункты. Нарушение указанного порядка влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины (запрет въезда в Украину на несколько лет и штраф). Кроме того, в Уголовный кодекс Украины включена специальная статья 332-1 "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", и по этой статье можно получить от трех до восьми лет тюрьмы.

Также посещение АР Крым с территории РФ является нарушением Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Бакинской декларации и резолюций Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и других многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия.

"В связи с изложенным, и во избежание негативных последствий рекомендуем участникам Фестиваля воздержаться от участия в указанных мероприятиях на временно оккупированной территории Украины, организаторы которого грубо игнорируют государственный суверенитет Украины, общепризнанные нормы международного права и законодательство Украины", - говорится в сообщении украинского генконсульства.

Напомним, делегация из Украины якобы приедет в Россию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в октябре.

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