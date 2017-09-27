В Днипре в канализации обнаружили тайник с оружием

26 сентября в Днипре правоохранители обнаружили в канализационном колодце тайник с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
"Опасную находку обнаружил местный житель, который сообщил в Соборное отделение полиции, что в одном из канализационных колодцев увидел большой сверток. Получив пакет, полицейские обнаружили в нем разнообразное оружие и взрывчатку", - говорится в сообщении.
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Правоохранители изъяли гранатомет, четыре гранаты с запалами, два револьвера, глушитель и 92 патрона. Оружие направили на экспертизу.