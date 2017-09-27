Чубаров: Умерова фактически приговорили к смерти

Человек с болезнью Паркинсона, гипертонией и сахарным диабетом не выдержит 2 года в колонии-поселении

Оккупационный "суд" Симферополя фактически приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к смерти. Об этом сообщил глава Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров в Facebook.

"По сути, оккупационный российский суд приговорил Ильми Умерова к смерти, поскольку помещение человека, страдающего болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме, гипертонией и сахарным диабетом, означает ни что иное, как лишение человека элементарной медицинской помощи и содействия родных", - написал политик.

Чубаров добавил, что "смертный" приговор Умерову санкционировал лично президент России Владимир Путин.

Напомним, уголовное дело против Ильми Умерова было возбуждено 12 мая 2016 года после его выступления на телеканале АТR с заявлением о том, что Крым – это Украина. Активиста обвиняют в "призывах к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

При этом имеющийся в деле перевод стенограммы видеозаписи прямого эфира с участием Умерова проводил специалист не по крымскотатарскому, а по немецкому языку; сотрудница же ФСБ, проводившая экспертизу его речи, оказалась специалистом по английскому и китайскому языкам.

27 сентября подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" приговорил Ильми Умерова к двум годам колонии поселения.