Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке / Фото: Reuters

В сети Интернет появились кадры взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.

В Нацполиции заявляют, что фактов мародерства в Калиновке не зафиксировано, улицы патрулируют 239 полицейских. Эвакуированных размещают в Винницкой районной больнице, а также школах областного центра.











Фото: Reuters

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов.

На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".