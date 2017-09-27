В сети Интернет появились кадры взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.
В Нацполиции заявляют, что фактов мародерства в Калиновке не зафиксировано, улицы патрулируют 239 полицейских. Эвакуированных размещают в Винницкой районной больнице, а также школах областного центра.
Фото: Reuters
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Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов.
На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".