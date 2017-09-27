Чтобы потушить пожар на складе боеприпасов в Калиновке потребуются еще сутки, – ГСЧС

Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке / Фото: Reuters

Горела лишь 10-я часть арсенала оружия, поэтому разрушительные последствия были минимизированы

Для полной ликвидации пожара на складах с оружием в Калиновке под Винницей необходимо еще около 24 часов. Об этом сообщил представитель ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой, передает Громадське.

"Учитывая существующие очаги пожара, думаю, что мы рассчитываем где-то на сутки. Надеемся, что будет так", – сказал Кутовой.

По его словам, горела лишь 10-я часть арсенала оружия, поэтому разрушительные последствия были минимизированы.

Сейчас, как отметил Кутовой, причина возгорания складов устанавливается компетентными органами.

Напомни, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.