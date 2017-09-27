Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Сытник: Если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Сытник: Если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Сытник: Если спецсуд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал
Артем Сытник / Фото: radiosvoboda.org

Антикоррупционная палата должна быть создана в Верховном суде Украины как кассационная инстанция

27.09.17 33
000

Директор Национального антикоррупционной бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает обманом инициативу создания Антикоррупционных палат и подчеркивает важность создания Специализированного антикоррупционного суда, как необходимого элемента антикоррупционной реформы в Украине. Об этом он заявил 27 сентября в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе, передает Интерфакс-Украина.

Сытник выразил убеждение, что в Украине необходимо создание антикоррупционного суда, как специализированного суда для отдельной категории дел, а в Верховном суде Украины должна быть создана Антикоррупционная палата, как кассационная инстанция.

"Важно создание именно первой инстанции, потому что первая инстанция решает, есть ли доказательства для вынесения обвинительного приговора", – подчеркнул директор НАБУ.

Он отметил, что в этом по сути нет ничего нового, поскольку в Украине уже функционируют специализированные суды.

"Мы видим, что рассмотрение таких дел (по коррупции, – ред.) связано с особым давлением на судей, с особыми условиями рассмотрения этих дел", – отметил Сытник, добавив, что "создание такого (Специализированного антикоррупционного, – ред.) суда в первую очередь убирает объективные причины, которые мешают рассмотрению дел, которые мы уже передали в суд".

Комментируя заявления о возможности создания антикоррупционных палат вместо такого суда, директор НАБУ сказал: "Появляется такой вариант создания палат – это очень циничный обман, который фактически не только не улучшит, но и ухудшит ситуацию, потому что государство признало, что необходимо проводить судебную реформу... а предлагается из тех судей, которые сейчас работают... создать специализированные палаты".

По его словам, инициатива создания Антикоррупционных палат в районных и апелляционных судах выглядит "циничной спекуляцией", так как потребует около двух тысяч антикоррупционных судей.

Директор НАБУ пояснил, что единственный конституционный формат создания Антикоррупционной палаты – только в кассационной инстанции.

"Предлагается создание отдельной ветви специализированных судов и все... если этот суд не будет создан... в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты, задержания и решения в виде направления дел в суд... не устраивают ни общество, ни наших стратегических международных партнёров", – подытожил Сытник.

В этом контексте он выразил убеждение, что сейчас "самый удачный момент, чтобы Администрация президента внесла этот законопроект в парламент... И парламент должен доказать наличие у него политической воли, чтобы завершить антикоррупционных реформу, которая так удачно начиналась, но тормозится с связи с тем, что сейчас просто банально нет судебной инстанции, которая способна поставить точку в резонансных делах".

Напомним, законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 1 февраля 2017 года. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде – как апелляционную инстанцию.

О необходимости создания антикоррупционных судов неоднократно заявляли представители гражданского общества, директор НАБУ Артем Сытник, а также дипломаты ЕС и США.

В то же время, категорически против этой инициативы выступили глава Верховного суда Украины Ярослав Романюков, а также Высший совет правосудия.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
МВФ продолжает настаивать на создании в Украине антикоррупционного судаСудьям, предлагавшим Холодницкому $300 тысяч, грозит 10 лет тюрьмыВ Европе обеспокоены незавершенностью наших реформ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3273
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5418
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3694
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2813
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1620
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1757
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6650
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4894
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2314
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3168
  1. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5447 / 6338
  2. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 3011 / 3234
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2658 / 2896
  4. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2580 / 2729
  5. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2291 / 2521
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 2133 / 2328
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1945 / 42918
  8. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1894 / 2093
  9. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 1872 / 2053
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1691 / 1834
  1. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 22 / 1791
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 18 / 1449
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 14 / 6193
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6338
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 8 / 3234
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 7 / 2328
  7. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 864
  8. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 7 / 1834
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6 / 5418
  10. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 6 / 2813
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.