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Закон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины"
Фото: sunrise-r9.org

Закон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины"

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования

27.09.17 28
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Закон "Об образовании" опубликован в газете "Голос Украины".

Этим законом введено 12-летнее среднее образование. Обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027, напоминает УНИАН.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Предполагается, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Евросоюза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, законом установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных зарплат. Согласно закону, государственные и коммунальные учебные заведения отделены от церкви (религиозных организаций), имеют светский характер. Частные учебные заведения, в том числе основанные религиозными организациями, имеют право определять религиозную направленность собственной образовательной деятельности.

Также в учебных заведениях запрещается создание ячеек политических партий и функционирование любых политических объединений. В законе предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы. Предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы. При этом такая сертификация проходит на добровольных началах исключительно по инициативе педагога.

Успешное прохождение сертификации засчитывается как прохождение аттестации педагогическим работником. Педагогические работники будут получать доплату за успешное прохождение сертификации.

Законом предусмотрено, что государство обеспечивает ассигнование на образование в размере не менее 7% ВВП за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. Государственные и коммунальные учебные заведения имеют право предоставлять платные образовательные и другие услуги, перечень которых утверждает Кабинет министров.

Законом предусмотрено, что наполняемость классов учреждений общего среднего образования не должна превышать 30 учеников, а в сельских школах количество учеников в классах должно составлять не менее пяти человек, а при меньшем количестве учеников в классе занятия проводятся по индивидуальной или другими формами обучения. Также предусмотрено, что продолжительность уроков в учебных заведениях составляет: в первых классах - 35 минут, во вторых - четвертых классах - 40 минут, в пятых - одиннадцатых классах - 45 минут.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального учреждения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

Закон вступает в силу со следующего после его опубликования дня, кроме ряда положений, которые вступают в другие сроки, в частности, оплаты труда педагогических работников, введения 12-летнего образования.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала о мифах, сложившихся вокруг закона "Об образовании".

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