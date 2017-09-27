Взрывы на складе под Винницей: следствие отрабатывает 4 версии

Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке / Фото: УНИАН

Какие именно версии – прокуратура не уточняет

По факту взрывов на военном складе под Винницей следствие рассматривает четыре версии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Военная прокуратура открыла дело по статье "диверсия".

"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ГПУ взяла под контроль досудебное расследование взрывов на складах под Винницей.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.