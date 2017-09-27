В Украину не пустили евродепутата из Венгрии за посещение ОРДЛО, – ГПСУ

В Украину не пропустили венгерского депутата Европарламента Кристину Морваи, которая ранее посещала оккупированные районы Донбасса и выражала поддержку главарям террористов. Об этом в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" прибыла в пункт пропуска "Лужанка". В ходе паспортного контроля пограничники определили, что Служба безопасности Украины запретила ей въезд до июля 2019 года.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", – сообщил Слободян.

Евродепутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы.