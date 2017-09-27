На кадрах видно, как депутат от БПП нокаутировал коллегу от "Батькивщины"

Опубликовано видео драки между депутатами БПП и "Батькивщины", которая произошла 26 сентября во время заседания Киевского облсовета.

Запись появилась на YouTube-канале "5 канала".

На видеозаписи видно, как депутат от БПП Виталий Карлюк подходит к депутату от "Батькивщины", председателю облсовета Анне Стариковой и вырывает у нее микрофон. После этого последняя толкнула БППшника.

В ситуацию вмешался депутат Владислав Хахулин, после чего получил удар в лицо от Карлюка. Депутату вызвали "скорую".

Напомним, 26 сентября депутата Киевоблсовета от "Батькивщины" Владислава Хахулина госпитализировали в результате драки во время заседания.