Взрывы в Калиновке. Что испытали люди, когда на складах боеприпасов начался пожар

Ночь на 27 сентября для людей, живущих в Калиновке и близлежащих населённых пунктах, была страшной. Двое очевидцев рассказали Фокусу, что им пришлось пережить

Пожар на военных складах у посёлка Калиновка начался 26 сентября около 22:00. Склады переполнены боеприпасами, поэтому было принято решение эвакуировать жителей всех населённых пунктов, находящихся в радиусе 10 км от пожара. За ночь из опасной зоны вывезли около 30 тыс. человек. В ГСЧС сообщили, что данных о гибели людей не поступало, два человека получили травмы и проходят лечение, пожарные потушили шесть сооружений, загоревшихся после попадания в них снарядов.

Ночные события перепугали жителей не только Калиновки, но и населённых пунктов, расположенных более чем в 20 км от эпицентра взрывов. Двое очевидцев рассказали Фокусу, что им пришлось пережить.

Светлана Карелина, 27 лет, жительница села Уладовка:

— Вечером я растопила печь. Когда она разгорелась, около десяти вечера, услышала странный звук, будто кто-то стучит в каждое окно. Сначала подумала, что это чья-то дурацкая шутка. Подошла к двери, а она ходуном ходит, как будто кто-то хочет её вырвать. Весь дом дрожал, к шуму прибавился громкий стук по жестяной крыше. В окно увидела вспышки огня, испугалась, думала, что в доме начался пожар из-за того, что я растопила печку. Но тут как раз пришли соседи, сказали, что в Калиновке, которая находится километрах в двадцати от нашего села, горят склады боеприпасов.

Кто-то говорил, что скоро за нами приедут военные и эвакуируют, но те соседи, у которых были машины, не стали дожидаться, собрались и поехали в противоположную от пожара сторону. Взяли меня с собой, мы направились в ближайший крупный населённый пункт — город Хмельник. Приехали на вокзал, там нас бесплатно разместили в комнатах отдыха, я смогла поспать.

Когда можно будет вернуться домой, пока не знаю, но думаю, что Уладовке ничего не грозит, скоро туда поеду.

Нина Давыдова, 80 лет, жительница Калиновки:

— В половине десятого вечера я была дома, услышала сильные взрывы. Сразу не поняла, что это, подумала сначала, что какой-то фейерверк. Я живу в многоэтажном доме, рядом общежитие, увидела, что оттуда выбегают студенты, по улице бегут люди с детьми на руках, рассаживаются по машинам. Услышала, как кричат, что горят склады в воинской части на окраине города, километрах в восьми от моего дома. Все были, как говорится, кто в чём, брали только самое необходимое: документы, деньги, телефон. Собираться времени не было — склады разгорелись, от взрывов страшный грохот, из окон летели стёкла.

За ночь из опасной зоны вывезли около 30 тыс. человек. Данных о гибели людей не поступало, два человека получили травмы и проходят лечение

Рядом с нашим домом есть бомбоубежище, сначала побежала туда, там собралось около 70 человек. Просидели в убежище полтора часа, за это время звук от взрывов усилился, взрывная волна была такой мощной, что все вокруг начали кричать. Около одиннадцати — половины двенадцатого подъехал автобус. Нас сначала отвезли в Черепашинцы, это километрах в пятнадцати от Калиновки. Разместили в актовом зале клуба — очень хороший клуб, мягкие сиденья, нам понравилось. Но пробыли в клубе недолго. Громкие взрывы были слышны и здесь. Кто-то забежал и говорит, что нужно ехать дальше. К этому моменту уже началась массовая эвакуация, подходили большие автобусы. Люди в основном направлялись в сторону Казатина, размещались в ближайших сёлах. Нас отвезли в посёлок Голендры — это 25 км от Калиновки. Привезли в школу, там мы и ночевали. Всего в школе разместилось около 200 человек.

Приняли нас очень хорошо. Наверное, директор школы подняла учеников, были дежурные, работала регистрация прибывающих людей, нас накормили. Откуда-то привезли матрасы, подушки, постельное бельё. Спальные места в основном уступали детям, часть малышей отвезли в детский сад. Сегодня утром нас попросили не расходиться, приготовили завтрак — суп, кашу с подливой, салаты, чай с лимоном. Все были внимательны к нам, мы очень благодарны.

Потом я уже частным образом уехала к детям, они живут в Виннице. До неё недалеко, но мы проехали, наверное, около сотни километров и по шоссейным, и по грунтовым дорогам: в окрестностях Калиновки машины не пропускают, пришлось направляться в объезд.

Что происходит в Калиновке сейчас, точно не знаю. Тут говорят, что какие-то дома сгорели, но это слухи. Сижу перед телевизором, пытаюсь выяснить, что там дома, когда можно будет вернуться. Вот так в восемьдесят лет я пережила войну.