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Главная » Страна » Обстановка на складах боеприпасов в Калиновке стабилизировалась, – Генштаб
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Обстановка на складах боеприпасов в Калиновке стабилизировалась, – Генштаб

Обстановка на складах боеприпасов в Калиновке стабилизировалась, – Генштаб
Фото: ГСЧС

По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту

27.09.17 33
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Обстановка на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.

На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарный самолет АН-32П ДСНС осуществил 5 вылетов, во время каждого из которых сброшено по 8 тонн воды.

На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В Генштаба еще раз отметили, что информация о наличии химического оружия на складах вооружения Вооруженных сил Украины не соответствует действительности.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.

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