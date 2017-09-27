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Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Геращенко обвинил начальника Генштаба Муженко в ситуации в Калиновке

Геращенко обвинил начальника Генштаба Муженко в ситуации в Калиновке
Антон Геращенко / пресс-служба МВД

Муженко нужно уволить, считает Геращенко

27.09.17 529
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Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Этот стратегический склад, вслед за балаклейским и сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных сил Украины за предыдущие катастрофы", – написал Геращенко.

По его мнению, место Виктора Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных сил, "который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей Армии и Флота".

Основной причиной взрывов на складе Геращенко считает халатность, безалаберность и безнаказанность высшего военного руководства, "которое за три с лишним года ни разу не понесло ответственности ни за что".

При этом депутат выступил с предложением к парламентскому комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании "рассмотреть вопрос об обращении к верховному главнокомандующему президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов".

Кроме того, он предложил провести депутатские проверки на остальных военных складах и сделать выводы о том, что еще нужно сделать для обеспечения их безопасности.

"Также предлагаю заслушать, с участием СМИ, отчёт об использовании 300 миллионов гривен, выделенных Верховной Радой в бюджете-2017 Генеральному штабу на обеспечение безопасности и сохранности военных складов. Судя по всему, эти деньги, как обычно, ушли как вода в песок", – написал депутат.

"Если верховный главнокомандующий продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны", – добавил Геращенко.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

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