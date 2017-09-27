АТО: враг провел 7 обстрелов, используя тяжелое вооружение

27 сентября обстановка в районе проведения антитеррористической операции была напряженной. Российско-оккупационные группировки во время обстрелов активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров.

По состоянию на 18:00 незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

На донецком направлении ночью в течение почти двух часов боевики дважды били из танка вблизи Авдеевки. На подступах к этому прифронтовому городу противник выпустил и 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра. Также наемники обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов различных видов. Кроме того, под огонь вражеского 120-миллиметрового миномета попали укрепления сил АТО у Песков. Стрелковое оружие оккупанты применяли вблизи Каменки.

На приморском направлении боевики били из 82-миллиметрового миномета в окрестностях Талаковки, а из гранатометов – вблизи Гнутово. Под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались наши опорные пункты неподалеку Марьинки.

На луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины.