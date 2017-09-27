На видеокадрах запечатлены трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником

В Калиновке Винницкой области горит склад боеприпасов, который называют одним из крупнейших в стране. Взрывы на нем начались в 22 часа 26 сентября. Журналисты засняли с высоты трассы между Калиновкой, Павловкой и Сальником.

Как можно увидеть на видеозаписи, все дымит, но огня не видно.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.