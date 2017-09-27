Министр образования и науки Лилия Гриневич допускает увеличение количества предметов в школах на языках национальных меньшинств. Об этом она сообщила, говоря о результатах встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп, передают Українські новини.

"Я допускаю, что мы можем обсуждать, если у нас будут соответствующие основания для этого, увеличение доли предметов, которым могут обучать на языках национальных меньшинств", – сказала она.

В частности, речь идет о возможном расширении количества предметов на разных этапах обучения.

В то же время министр отметила, что для этого должно быть объективное обоснование.

Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Напомним, новый закон "Об образовании" вступит в силу 28 сентября.