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Главная » Страна » Предметов на языках национальных меньшинств в школах может стать больше, – Гриневич

Предметов на языках национальных меньшинств в школах может стать больше, – Гриневич

Предметов на языках национальных меньшинств в школах может стать больше, – Гриневич
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Речь идет о возможном расширении количества предметов на разных этапах обучения

27.09.17 15
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Министр образования и науки Лилия Гриневич допускает увеличение количества предметов в школах на языках национальных меньшинств. Об этом она сообщила, говоря о результатах встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп, передают Українські новини.

"Я допускаю, что мы можем обсуждать, если у нас будут соответствующие основания для этого, увеличение доли предметов, которым могут обучать на языках национальных меньшинств", – сказала она.

В частности, речь идет о возможном расширении количества предметов на разных этапах обучения.

В то же время министр отметила, что для этого должно быть объективное обоснование.

Согласно принятой редакции закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Напомним, новый закон "Об образовании" вступит в силу 28 сентября.

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