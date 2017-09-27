В Украине уточнят языковые положения закона об образовании

Изменения в статью закона "Об образовании", касающуюся языка обучения, могут быть внесены после выводов Венецианской комиссии

Украина намерена уточнить языковые положения в законе об общем среднем образовании и учебных программах. Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила на брифинге по результатам встречи с министром национального образования Румынии Ливиу Марьян Поп, передают Українські Новини.

"Я объяснила, что эта статья будет уточнена для ее введения в законе об общем среднем образовании, специальном законе, проект которого мы готовим... а также в образовательных стандартах и учебных планах", – сказала она.

Министр подчеркнула, что любые изменения или уточнения в статью закона "Об образовании", которая касается языка обучения, могут быть внесены уже после выводов Европейской комиссии за демократию через право ("Венецианская комиссия").

Гриневич отметила, что вывод комиссии ожидается не ранее чем через 1-2 месяца от даты начала экспертизы. В Министерстве надеются, что выводы будут получены до конца осени и что они будут положительными. После этого можно будет обсуждать вопрос уточнения и изменения языковых норм.

Согласно принятого закона об образовании, с сентября 2018 года дошкольное и начальное образование сможет осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка.

В средней школе дети будут начинать обучение на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина.

Новый закон "Об образовании" вступит в силу 28 сентября 2017 года.