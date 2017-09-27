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Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста

Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под ареста
Александр Лавринович / Фото: Укринформ

Ранее Александр Лавринович был арестован на 2 месяца

27.09.17 40
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Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду, 27 сентября. Этим же решением Апелляционный суд постановил освободить Лавриновича из-под стражи в зале суда.

Ранее сообщалось, что 15 сентября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего министра юстиции Александра Лавриновича сроком на 2 месяца.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения к Конституции вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

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