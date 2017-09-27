В воздухе Винницы нет превышения уровня вредных веществ

Уровень вредных веществ в воздухе на территории Винницы не превышает нормальных показателей. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Винницкий городской совет со ссылкой на лабораторные данные.

"В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на складах возле Калиновки и учитывая возможное влияние продуктов горения на состояние атмосферного воздуха, специалисты государственного учреждения "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины"… осуществили лабораторное исследование содержания вредных веществ в воздухе на территории города Винница", – говорится в сообщении горсовета.

Согласно лабораторным исследованиям, превышения уровня вредных веществ в Виннице нет.

По их результатам содержание двуокиси азота в воздухе зафиксировано на уровне 0,03 мг/м³ (при предельно допустимой концентрации – 0,2 мг /м³), уровень окиси углерода составил 3,4 мг/м³ (при предельно допустимой концентрации – 5,0 мг/м³).

Содержание двуокиси серы оказалось на уровне ниже чувствительности метода исследований.

Таким образом, превышений предельно допустимых концентраций содержания указанных вредных веществ в атмосферном воздухе на территории Винницы не обнаружено.

По результатам радиологических измерений гамма-фона, средний уровень составляет 17 млр/в год, что является на уровне естественного фона для Винницы.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

27 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.