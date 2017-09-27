В центре Киева произошел пожар в Национальном университете пищевых технологий, пожарные эвакуируют сотрудников вуза. Об этом сообщает Громадське.

"В центре – пожар. На место выехали пожарные отряды. Пожарные начали эвакуацию сотрудников института и ликвидацию огня", – сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам очевидцев, пожар начался на уровне 7 этажа, на верхних этажах в окнах видно людей.

Пожар начался в корпусе с химическими лабораториями по адресу ул. Владимирская, 72.

"Пожарные приехали через семь минут, после того как вызвал", – сообщил очевидец Роман Синицин.

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Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага рассказала Интерфакс-Украина, что в Киеве на ул. Владимирская, 72, произошел пожар на восьмом этаже Института пищевых технологий, спасен один человек.

По ее словам, информация о возгорании в здании поступила в службу спасения в 19:20 27 сентября. На место происшествия выехал пожарно-спасательный отряд. В 20:04 пожар был локализован на площади 30 кв.м, а в 20:10 ликвидирован.

"По предварительной информации, спасен один человек 1948 года рождения, профессор", – сообщила Водолага.