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Главная » Страна » Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до 2 октября с уменьшенным радиусом
Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до 2 октября с уменьшенным радиусом
Фото: iideasmalta.eu
Пожар на складе боеприпасов ВСУ под Винницей

Запрет на полеты над местом ЧП под Винницей продлен до 2 октября с уменьшенным радиусом

Ограничение установлено на полеты в радиусе 12 км, на высоте до 4 250 метров

27.09.17 34
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Запрет на выполнение полетов, который был введен в радиусе 50 км от места горения складов с боеприпасами в Винницкой области продлен до 23:59 1 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр).

Ограничение действует на полеты в радиусе 12 км, на высоте до 4 250 метров, тогда как первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября 2017 года.

В Украэрорухе сообщили, что аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства, закрыт до 02:59 28 сентября 2017 года. Там отметили, что дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

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