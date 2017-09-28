Сутки в АТО прошли без потерь

Вечером в среду, 27 сентября, интенсивность обстрелов наших позиций со стороны боевиков несколько уменьшилась. После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было.

Всего незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вечером пророссийские наемники и в дальнейшем продолжали обстреливать защитников Авдеевки, используя только стрелковое оружие. Кроме того, на донецком направлении враждебные гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы - на подступах к Невельскому.

На приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковки.

На луганском направлении вечером во гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачево и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.