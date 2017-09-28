Полторак: На складах в Калиновке хранили 68 тонн готовых к применению боеприпасов

На складах боеприпасов в Калиновке находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании военного кабинета, созванного президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов - ред.)", - сообщил Полторак.

По его словам, 68 тонн - это были боеприпасы, готовые к применению, остальное - это компоненты к боеприпасам и металлолом.

Также, он сообщил, что на содержание склада боеприпасов ВСУ около города Калиновка Винницкой области в 2017 году из госбюджета выделяли 25 млн грн.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.