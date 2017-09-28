Гройсман: Взрывы в Калиновке практически прекратились, саперы приступают к работе

На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области уже практически прекратились взрывы и пиротехники начали разминирование 5-км зоны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - заявил Гройсман.

Местные жители уже начали возвращаться в отдаленные от эпицентра взрывов села.

"В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону", - написал Гройсман.

Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что обзор с воздуха показал, что 70% военного арсенала возле Калиновки Винницкой области, где накануне вспыхнул пожар и начали взрываться боеприпасы, не пострадали.