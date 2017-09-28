Матиос: На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны. Об этом он сообщил на брифинге в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

"Из недостатков, которые установило следствие – неработающая пожарная сигнализация, на 50% обеспеченность техническими средствами охраны", - отметил главный военный прокурор.

Он также добавил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди.

Так, на момент возникновения пожара в Калиновке арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия и 17 сотрудников военизированной охраны.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг информацию о причастности диверсионных групп к взрывам на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.