Хаг: За прошедшую неделю количество боевых действий на Донбассе выросло на четверть

За прошедшую неделю количество боевых действий в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе увеличилось на 25%. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает 112 Украина.

"На прошлой неделе СММ зафиксировала 25% увеличение количества нарушений. Всего – 2 469 нарушений по всей линии разграничения. Это означает, что режим прекращения огня не соблюдается. Стороны применяли минометы, артиллерию, автоматы и крупнокалиберные пулеметы", – отметил Хуг.

Он добавил, что большая часть этих нарушений произошла в жилых районах и непосредственной близости от них.

Напомним, 27 сентября незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины.