Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Экспертиза: Янукович призывал Путина к вторжению в Украину добровольно

Экспертиза: Янукович призывал Путина к вторжению в Украину добровольно

Экспертиза: Янукович призывал Путина к вторжению в Украину добровольно
Виктор Янукович / Фото: Reuters

В высказываниях президента-беглеца признаков сепаратизма не обнаружено

28.09.17 188
100

Психологическая экспертиза не установила фактов давления на бывшего президента Виктора Януковича при обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Соответствующее заключение огласил председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передает LB.ua.

Прокуратура попросила суд исследовать результаты психологической экспертизы Януковича как доказательства стороны обвинения. На анализ были направлены видеофрагменты интервью экс-президента, которые он давал журналистам после бегства из Украины.

"По результатам психосоматического дискурсивного анализа эксперт пришел к выводу, что Янукович в ходе объяснения своих мотивов обратиться к Путину за военной помощью демонстрирует уверенность и убежденность в своей правоте, но постоянно пытается переложить ответственность за последствия на других. Признаков осуществления на него (Януковича) психологического давления со стороны посторонних лиц нет", - озвучил заключение судья.

При этом лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича.

"Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1 марта 2014 отсутствуют", - сказал он.

Экспертиза также не установила в высказываниях Януковича прямых призывов к агрессивной войне.

В то же время эксперты отметили, что в контексте сложившейся ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Апелляционный суд Киева освободил Лавриновича из-под арестаОккупанты приговорили Ильми Умерова к 2 годам колонии-поселенияАдвокат Януковича попросил суд профинансировать его поездку к подзащитному

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3323
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5860
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3910
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2992
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1659
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1855
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6883
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4991
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2352
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3218
  1. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 9753 / 11467
  2. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5694 / 6607
  3. Японцы обнаружили следы жизни, существовавшей почти 4 млрд лет назад 3446 / 3959
  4. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 3147 / 3391
  5. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 2813 / 3087
  6. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2716 / 2965
  7. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2660 / 2909
  8. Путинская гвардия заказала хрустальные погоны 2095 / 2389
  9. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1979 / 2188
  10. Назван самый популярный среди туристов город мира 1668 / 1815
  1. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 19 / 11467
  2. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 16 / 2162
  3. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 13 / 1708
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6607
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 9 / 3391
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8 / 6619
  7. "Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом 8 / 1140
  8. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 8 / 978
  9. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 5 / 3087
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.