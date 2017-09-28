Экспертиза: Янукович призывал Путина к вторжению в Украину добровольно

Психологическая экспертиза не установила фактов давления на бывшего президента Виктора Януковича при обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Соответствующее заключение огласил председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передает LB.ua.

Прокуратура попросила суд исследовать результаты психологической экспертизы Януковича как доказательства стороны обвинения. На анализ были направлены видеофрагменты интервью экс-президента, которые он давал журналистам после бегства из Украины.

"По результатам психосоматического дискурсивного анализа эксперт пришел к выводу, что Янукович в ходе объяснения своих мотивов обратиться к Путину за военной помощью демонстрирует уверенность и убежденность в своей правоте, но постоянно пытается переложить ответственность за последствия на других. Признаков осуществления на него (Януковича) психологического давления со стороны посторонних лиц нет", - озвучил заключение судья.

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При этом лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича.

"Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1 марта 2014 отсутствуют", - сказал он.

Экспертиза также не установила в высказываниях Януковича прямых призывов к агрессивной войне.

В то же время эксперты отметили, что в контексте сложившейся ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.