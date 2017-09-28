На пожаре в Университете пищевых технологий в Киеве погиб человек

В Киеве после вчерашнего пожара в Национальном университете пищевых технологий на ул. Владимирской спасатели при дневном освещении в пепелище в лифте обнаружили обугленные остатки человеческого тела. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"Учитывая, тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28 сентября 2017 года было направлено пожарно-спасательное подразделение, которое при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружило обугленные остатки человеческого тела неизвестного пола. Пожарно-спасательное подразделение обнаружило жертву сегодня, во время тушения пожара здание было обесточено", - говорится в сообщении.

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Напомним, 27 сентября произошел пожар в помещении на 8-м этаже в корпусе Национального университета пищевых технологий. В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м было локализовано, а в 20:10 ликвидировано.