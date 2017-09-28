Хаг: Боевики возобновили охрану базы ОБСЕ в Горловке

Боевики террористической организации "ДНР" из оккупированных районов Донецкой области возобновили в понедельник охрану базы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке. Об этом заявил во время брифинга в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.
"Вооруженные лица в неподконтрольной правительству Горловке были сняты, но были возвращены в 8 утра в этот понедельник (25 сентября, - ред.)", - заявил Хаг.
Говоря о причинах такого поведения боевиков, Хаг заявил, что не желает "заниматься домыслами, почему эти лица были сняты с охраны нашего офиса".
Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" с 24 сентября без предупреждения прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке.