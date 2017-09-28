Хаг: Боевики возобновили охрану базы ОБСЕ в Горловке

Охрана возобновлена на следующий день после ее снятия

Боевики террористической организации "ДНР" из оккупированных районов Донецкой области возобновили в понедельник охрану базы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке. Об этом заявил во время брифинга в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.

"Вооруженные лица в неподконтрольной правительству Горловке были сняты, но были возвращены в 8 утра в этот понедельник (25 сентября, - ред.)", - заявил Хаг.

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Говоря о причинах такого поведения боевиков, Хаг заявил, что не желает "заниматься домыслами, почему эти лица были сняты с охраны нашего офиса".

Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" с 24 сентября без предупреждения прекратили охрану передовой патрульной базы СММ ОБСЕ в Горловке.