Матиос: В пожарах на военных складах виноват Генштаб

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Учитывая чрезвычайно большие потери за последние два года боеприпасов вследствие подрыва или вследствие чрезвычайных событий или вследствие взрывов государству будет очень трудно восстановить этот боезапас. Это страшные сотни миллиардов гривен. Основные причины, по моему глубокому убеждению, это зашоренность системы освоения и выделения средств, и охрана. За это отвечает Генеральный штаб", - заявил Матиос.

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Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг информацию о причастности диверсионных групп к взрывам на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Также он сообщил, что на арсенале не работала система пожарной безопасности, а половина технических средств охраны устарела.