Турчинов: Ответственность за взрывы на военных складах несет в том числе и Муженко

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что ответственность за взрывы на складах боеприпасов несет в том числе начальник Генштаба. Об этом Турчинов сказал журналистам в Киеве, трансляцию брифинга вел телеканал 112 Украина.

"Это колоссальная проблема, которую мы сегодня имеем. В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, это и пожар в Калиновке. Мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар с начала войны. Удар по нашей обороне, удар по нашей боеспособности", - заявил Турчинов.

Турчинов добавил, что пока в стране не начнут отвечать за свои некачественные действия высшие должностные лица, она будет нести потери и убытки.

"Для меня принципиально, именно так я поставил вопрос во время заседания военного кабинета, - это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не можем защитить наши стратегические арсеналы. Поэтому встает вопрос о качестве защиты нашей страны", - заявил секретарь СНБО.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос, что главными причинами пожаров на складах боеприпасов, которые происходят в последнее время, являются плохая охрана и ненадлежащая система выделения и освоения средств, выделяемых на обеспечение их безопасности. За все, по словам Матиоса, отвечает Генеральный штаб ВСУ.

Также народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.