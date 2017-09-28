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Главная » Страна » Турчинов: Украина имеет право продавать оружие в Южный Судан

Турчинов: Украина имеет право продавать оружие в Южный Судан

Турчинов: Украина имеет право продавать оружие в Южный Судан
Александр Турчинов / Фото: Радио Свобода

Наша страна выполняет международные обязательства и не нарушает санкции

28.09.17 507
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает некорректным сообщения Amnesty International о якобы незаконной поставке украинского оружия в Южный Судан. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - отметил Турчинов.

Он добавил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства и придерживается всех международных соглашений, которые подписала.

Секретарь СНБО считает, что распространение информации о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан является еще одной попыткой  остановить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае моральный, ущерб.

Он также подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений.

"Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, 25 сентября международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

Как утверждают правозащитники, в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В свою очередь государственная фирма "Укринмаш" опровергла утверждение международной правозащитной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан.

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