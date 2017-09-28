Порошенко обсудил с Меркель перспективы размещения миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил с победой на парламентских выборах канцлера Германии Ангелу Меркель. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и состояние выполнения Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Порошенко также отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения "приговора" против Ильми Умерова, незаконно осужденного оккупационными властями в Крыму, а также консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из русского плена.