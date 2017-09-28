Крымскотатарские активисты тайком сняли видео заседания суда над заместителем председателя Меджлиса Ильми Умеровым, где видно лица так называемых судей и прокуроров.

На видео видно прокуроров Дениса Семенчука, Олега Саргинова, Елену Артеменко, судью Андрея Кулешова, сообщает "Крым.Реалии".



В последнем слове Умеров заявил, что "поклялся, дал слово за народ свой умереть". Он также добавил, что сейчас в Крыму предатели - те, кто предал Украину, судят патриотов - тех, кто остался ей верен.



"До встречи в Гааге", - закончил свое выступление Умеров.

Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю суд в Крыму приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения. Оккупационная прокуратура требовала для Умерова 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.



МИД Украины уже выразил протест по поводу этого приговора.



Президент Украины Петр Порошенко призвал международных партнеров усилить давление на Россию для прекращения преследования украинских граждан в оккупированном Крыму.



Отметим, что уголовное дело в отношении Умерова следователи ФСБ России возбудили в мае 2016 года в аннексирована Крыму якобы за "призывы к развалу России" в эфире крымскотарарского канала ATR.