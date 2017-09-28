Война: Порошенко утвердил новые правила жизни

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений Концепции.

Правительство также ежегодно, до 1 февраля, должно информировать о состоянии реализации Концепции.