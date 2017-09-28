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Учить по-новому: закон об образовании вступил в силу
Фото: sunrise-r9.org

Учить по-новому: закон об образовании вступил в силу

Теперь дети будут учиться в школах 12 лет

28.09.17 83
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Сегодня в Украине вступает в силу закон "Об образовании", который вызвал волну протестов со стороны Венгрии и Румынии.

Закон был опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" 27 сентября.

Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Кроме того, в учебных заведениях в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным, английским, другими официальными языками Европейского Союза.

Теперь продолжительность обучения в школе составит 12 лет.

Изменения коснутся и детских садов. Согласно новому закону, дети старшего дошкольного возраста обязательно должны быть охвачены дошкольным образованием в соответствии со стандартом дошкольного образования.

Напомним, парламент утвердил образовательную реформу 5 сентября.
25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт образовательной реформе.

Как известно, официальную Венгрию возмутил украинский закон "Об образовании".
Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании.

Парламентарии призвали международное сообщество осудить закон, а украинские власти - не допустить вступления его в силу.

Не нравится новый закон Украины об образовании и Румынии. Так, 21 сентября президент Румынии Йоханнис заявил об отмене официального визита в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".

Румынский парламент принял декларацию, в которой выражена надежда на соблюдение европейских стандартов в сфере защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Украине, после принятия Верховной Радой закона "Об образовании".

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