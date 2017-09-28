Украина не намерена реагировать на истерические заявления госдумы РФ по поводу закона об образовании

Россию давно прозвали тюрьмой народов, мы оттуда вырвались и никогда не вернемся

Украина не намерена реагировать на заявления Госдумы Российской Федерации относительно закона об образовании. Об этом на встрече с работниками образовательной сферы заявил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы РФ, которую давно прозвали тюрьмой народов, из которой мы вырвались и – я подчеркиваю – в которую никогда не вернемся", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул важность принятия закона и призвал Министерство образования и науки занять активную позицию в отношении защиты своего видения гарантий и прав национальных меньшинств.

"Министерство образования по моему поручению уже обратилось к Совету Европы, к Венецианской комиссии. Но прошу, госпожа Лилия (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, – ред.), чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств", – заявил президент.

Ми не могли не посилити українську мову в українській школі. Дитина, яка закінчує українську школу, має вміти розмовляти українською! - П pic.twitter.com/9EFW2uV1Pg — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 сентября 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что новая редакция закона Украины "Об образовании" вступила в силу. Документ опубликован 27 сентября в газете Верховной Рады "Голос Украины". Закон, в частности, вводит 12-летнее обучение для школьников.