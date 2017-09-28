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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Миротворцы не решат всех проблем на Донбассе, - посол США

Миротворцы не решат всех проблем на Донбассе, - посол США
Мари Йованович / Фото: Радио Свобода

Необходимы политические шаги

28.09.17 73
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Введение миротворцев ООН на Донбасс не решит всех проблем в регионе.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, пишет "Новое время".

По словам Йованович, прежде всего нужно делать политические шаги относительно восстановления украинского суверенитета на Донбассе.

"Дискуссия на эту тему пока еще на ранней стадии. Уже понятно, что миротворцы должны разграничить солдат, которые воюют по обе стороны, а также оградить от военных действий мирное население. Мир должен принести безопасность. Далее необходимо делать политические шаги относительно восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Проблем много, и миротворцы их не решат", - считает дипломат.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что размещение миротворцев ООН, как предлагает Россия, только на линии разграничения на Донбассе еще больше разделит Украину.

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