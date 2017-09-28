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Главная » Страна » Поставки оружия Украине лишат Россию возможности стрелять безнаказанно, – Вершбоу

Поставки оружия Украине лишат Россию возможности стрелять безнаказанно, – Вершбоу

Поставки оружия Украине лишат Россию возможности стрелять безнаказанно, – Вершбоу
Александр Вершбоу / Фото: nato.int

Рассмотрение США вопроса предоставления Украине летального оружия стимулировало Путина сделать предложение о миротворцах

28.09.17 1061
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Летальное вооружение необходимо Украине не для достижения какой-то военной победы, а для защиты украинцев и для того, чтобы Россия поняла, что не сможет стрелять безнаказанно. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

"Сейчас, по сути, Украина защищает восточный фронт Запада, демократического сообщества. Поставка летальных вооружений – вовсе не мера для достижения какой-то военной победы, так как России куда легче пойти на эскалацию этого военного конфликта…
Такое оружие нужно в условиях обстрелов, ракетных атак, которые убивают украинцев каждый день. После поставок такого оружия россияне бы поняли, что не смогут уже совершать такие обстрелы безнаказанно", – сказал Вершбоу.

Он подчеркнул, что США рассматривают вопрос предоставления Украине летального вооружения, и именно это стимулировало президента России Владимира Путина сделать его предложение о миротворцах.

"Думаю, в России не хотят видеть свои войска в Украине, подвергающимися большему риску. Летальные вооружения могут создать такой риск. Оборонительные вооружения Украине могут быть поставлены, чтобы сделать послание Путину о том, что откладывание решения конфликта будет стоить все дороже и дороже для России", – добавил Вершбоу.

По его словам, американские политики так долго обсуждают вопрос поставок вооружений, потому что нет 100% уверенности в том, что события на Донбассе будут развиваться по определенному сценарию.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп в ходе кампании и публичных выступлений демонстрировал мягкий подход к Путину, но на практике усилил санкции.

"Таким образом, его политика согласовывается с европейскими союзниками. И это как минимум шанс для прогресса на этом направлении", – объяснил Вершбоу.

Он подчеркнул, что нормализация отношений США с Россией потребует решения проблем в отношениях, которые возникли в результате действий Москвы.

"России нужно пойти на уступки по Донбассу, уважать международное право: Парижскую хартию, Будапештский меморандум, Основополагающий акт Россия–НАТО, все документы, которые она нарушила в ходе конфликта и она должна заплатить цену за это", - сказал Вершбоу.

Комментируя учения "Запад-2017" Вершбоу заявил, что таким образом Россия шлет запугивающее послание НАТО – "о том, что она могущественная, способна мобилизовать большое количество военных".

При этом он подчеркнул, что НАТО принимает ряд действий для того, чтобы обеспечить безопасность восточноевропейских членов Альянса и Украины. В частности увеличивает готовность вооруженных сил на востоке, их готовность к вызовам и способность принимать подкрепления с другой стороны Атлантического океана.

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