Возле Калиновки возобновили движение автомобилей и поездов

В Винницкой области восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, приостановленное из-за взрывов на военном складе в городе Калиновка 26 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня утром восстановлено движение автотранспорта на дороге М21 Житомир - Могилев-Подольский и железнодорожного транспорта на перегоне Сосонка-Калиновка Юго-Западной железной дороги.
Вместе с тем остается закрытым воздушное пространство в радиусе 12 километров от г. Калиновка.
С начала работ по ликвидации чрезвычайной ситуации самолеты ГСЧС осуществили 24 сброса воды на очаги пожара, где снижена опасность.
Напомним, 26 сентября около 22:00 на складах ВСУ, расположенных вблизи пгт Калиновка Винницкой области, начался пожар с детонацией боеприпасов. На арсенале хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров.