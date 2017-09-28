В Запорожской области во время военных учений погиб гражданский

В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток" в результате неосторожного обращения с оружием погиб человек, не являющийся военным. Об этом сообщает пресс-центр командования в Facebook.
В связи с этим военная прокуратура открыла уголовное дело, начато служебное расследование.
"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", – заверили в командовании.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь