Причиной пожара в одесском лагере мог стать забытый включенный кипятильник

Пожар в одесском оздоровительном комплексе "Виктория", в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника. Об этом заявил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает УНИАН.

Он отметил, что для окончательных выводов необходимо завершение всех назначенных экспертиз.

"Вместе с тем, подтверждаю, что следственные органы установили наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, проживающая в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала…", – сказал Жученко.

Он отметил, что в настоящее время специалисты просчитывают по секундам, сколько времени прошло с момента возгорания до момента вызова сотрудников ГСЧС. Подсчеты проводятся с учетом телефонных соединений, переписки детей с родителями, когда несовершеннолетние просили, чтобы их забрали домой.

"Момент тушения пожара самостоятельно, без привлечения спасателей, телефонный вызов и прибытие. Кстати, прибытие было через 4 минуты. То есть, ответы на все вопросы даст соответствующая экспертиза. Но имеющаяся информация дает основание представлять, что именно могло стать причиной возгорания", – подчеркнул Жученко.

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Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли три девочки.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.