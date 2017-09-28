Пенсионная реформа – обязательный элемент для очередного транша МВФ

Фонд готов сотрудничать с Киевом в корректировке проекта закона о пенсионном обеспечении

Внедрение пенсионной реформы в Украине, которая будет соответствовать целям программы поддержки МВФ, – обязательный элемент для завершения четвертого пересмотра Фонда и принятия решения о предоставлении следующего транша Украине. Об этом заявил 28 сентября во время брифинга в Вашингтоне официальный представитель МВФ Вильям Мюррей, передает Укринформ.

"Мы находимся в тесном контакте с (украинской, – ред.) властью относительно пенсионной реформы. Ее имплементация остается критически важным условием для четвертого пересмотра в рамках программы (кредитования, – ред.) МВФ в Украине", – отметил представитель Фонда.

Он подчеркнул, что диалог ведется, в том числе, на высшем уровне. В этой связи Мюррей напомнил, что первый заместитель директора-распорядителя МВФ Девид Липтон вернулся из Киева меньше чем две недели назад.

"Мы призываем правительство и парламент обеспечить, чтобы адаптированное пенсионное законодательство достигло целей реформы, разработанной во взаимодействии с МВФ и Всемирным банком", – подчеркнул представитель Фонда.

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Он заявил также, что МВФ готов к дальнейшему тесному сотрудничеству с Киевом относительно любых возможных коррекций проекта закона о пенсионном обеспечении, необходимых для достижения целей реформы.