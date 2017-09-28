АТО: боевики обстреляли из 82-мм миномета дома жителей Марьинки

28 сентября в районе проведения антитеррористической операции количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований было незначительным. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В то же время враг по-прежнему применяет минометы и подвергает опасности гражданское население.

По состояние на 18:00 российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

На приморском направлении утром боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по позициям ВСУ вблизи Марьинки. Позже незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-миллиметрового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песков.

На луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по украинским опорным пунктам у Крымского.