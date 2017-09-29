Не тихая гавань. Кто виноват в пожаре в детском лагере "Виктория"

Корреспондент Фокуса отправился в Одессу, чтобы понять, кто виноват в пожаре в детском лагере и как трагедия обострила проблему пожарной безопасности по всей стране

Спустя неделю после пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе о трагедии напоминают десятки плюшевых игрушек, которые люди оставляют у его ворот. Здесь же на земле лежит ватман с детским рисунком. На нём три маленькие девочки в ярких разноцветных платьях держатся за руки и улыбаются друг другу. Их улыбку больше никто не увидит — в ночь на 16 сентября во время пожара в одном из корпусов лагеря девочки погибли. Тогда в помещении находилось ещё 39 детей. Они спаслись, прежде чем пожар дотла уничтожил двухэтажное деревянное здание.

Ответа на вопрос, как такое случилось в только что отреставрированном муниципальном лагере, никто не знает. Раньше этому лагерю представители власти уделяли огромное внимание: туда ездили местные депутаты, время от времени появлялся мэр Геннадий Труханов. В мае этого года лагерь даже посетил президент Пётр Порошенко, осмотревший новый спорткомплекс и отреставрированные корпуса.

Найти виновных

Сразу после пожара представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что по неизвестным причинам с июня 2017 года в лагере не работала пожарная сигнализация. Кроме того, пожарный водоём был пуст, а гидрант находился в недоступном месте. Это значительно усложнило работу пожарным — шланги пришлось тянуть от другого гидранта, расположенного в 1 км от лагеря. "В июле мы проверяли лагерь и нашли там ряд нарушений противопожарной безопасности", — рассказывает Фокусу представитель ГСПЧ в Одесской области Андрей Мельник. По его словам, их ведомство не имеет права закрывать учреждения, не соответствующие нормативам. Единственное, что вправе сделать, — выписать предписание. "Мы выписали руководству предписание на устранение нарушений, в том числе потребовали подключить пожарную сигнализацию. У них было время до конца сентября исправить все неполадки", — вспоминает он.

Кто мог и должен был закрыть лагерь до устранения нарушений, объясняют в Одесской обладминистрации. "Такие предписания ГСЧС отправляет не только руководству учреждений, но и органам местного самоуправления. Дальнейшие проверки — уже не совсем сфера ГСЧС. Этим должны заниматься собственник заведения и местная власть", — говорит губернатор Одесской области Максим Степанов.

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Почему спустя два месяца после проверки в лагере не решили вопрос с пожарной сигнализацией, несмотря на то, что там отдыхали десятки детей, в самом учреждении не комментируют.

— Как я от вас устала! Никаких комментариев не будет, и общаться с вами тоже никто не будет, — грубо с ворот возмущается низкорослая женщина лет пятидесяти и ускоренным шагом уходит прочь, игнорируя все вопросы.

По словам охранника, наблюдавшего сцену со стороны, это Карина Гургеновна, ответственная за хозяйственную часть в детском лагере. Советует обратиться к некоему Овику, называя его "старшим в лагере". Тот общаться не отказывается, просит позвонить позже, а он тем временем посоветуется со своим адвокатом. После этого дозвониться к Овику невозможно. Телефон находится вне зоны действия пятый день кряду.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов решил не комментировать произошедшее до окончания следствия.

Следствие идёт

По делу "Виктории" правоохранители открыли три уголовных производства: в связи с нарушением установленных законодательством требований пожарной безопасности, за служебный подлог и служебную халатность. "Мы рассматриваем несколько версий, но окончательно причину возгорания сможем установить только после экспертизы, — говорит Фокусу Сергей Шайхета, глава следственного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. — Думаю, это займёт несколько недель. Мы проверяем все документы с самого начала проведения тендера на реконструкцию лагеря и до момента пожара. В работе задействовали больше 30 следователей и оперативных сотрудников".

Подозрение объявлено двум должностным лицам, директор лагеря Петрос Саркисян и 23-летняя воспитательница, которая должна была отвечать за пожарную безопасность, задержаны. Последняя заявила, что в лагере не работала уже больше месяца, а документы подписывала формально по просьбе руководства. Именно на неё, по словам местных активистов, с которыми пообщался Фокус, хотят взвалить весь груз ответственности. Они боятся, что руководство избежит наказания. "Её задержание — это показуха, — уверена активистка Алина Радченко. — Посадить её в СИЗО — это было ходатайство прокуратуры". Но в то же время глава полиции Одесской области Дмитрий Головин заявляет, что, даже если воспитательница получит срок, он, скорее всего, будет условным".

С чего всё началось. Сейчас правоохранители проверяют документы лагеря — с самого начала проведения тендера на реконструкцию и до момента пожара

По мнению следователей, никто не собирается делать из девушки "стрелочника", но она подписывала документы и должна была понимать полноту своей ответственности. "Мало того, за некоторое время до трагедии, её привлекали к административной ответственности, составили протокол и наложили штраф именно за нарушение правил противопожарной безопасности", — отмечает Шайхета.

"Однако отвечать должен не только тот, кого назначили, но и тот, кто назначал, — уверен автор серии журналистских расследований "Общественное следствие" Григорий Козьма. — Нужно было отправить эту воспитательницу на курсы, чтобы у неё был соответствующий сертификат. И только потом назначать её ответственной за противопожарную безопасность".

Уязвимое место

Неквалифицированные специалисты и халатное отношение к пожарной безопасности — беда не только сотрудников одесского лагеря "Виктория". Глобальная проблема в том, что действенных рычагов заставить потенциально опасные объекты соблюдать правила противопожарной безопасности у чиновников нет.

Причина кроется в моратории на нефискальные проверки малого и среднего бизнеса, введённом ещё в 2014 году. Тогда Пётр Порошенко поставил цель любыми средствами улучшить положение Украины в рейтинге Глобального банка Doing business. Власти практически отказались от проверок безопасности, включая противопожарную на нефтебазах и безопасность употребления пищевых продуктов. Итогом этого стал унёсший несколько жизней пожар на нефтебазе БРСМ-Нафты под Васильковом в 2015 году, вспышка ботулизма этим летом, а теперь и сгоревший детский лагерь.

Уже после аварии на БРСМ экспертное сообщество заговорило о необходимости поиска компромисса между лёгкостью ведения бизнеса в стране и контролем над особо опасными объектами со стороны государства. Однако до сих пор чиновники этот компромисс не нашли. Проводить внеплановые проверки по-прежнему можно только после заявки самой компании, в результате аварии, в случае обоснованного обращения физического лица при согласовании с регуляторной службой или по решению суда.

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"Буду просить президента как можно быстрее вернуть сотрудникам ГСЧС возможность принимать участие в приёме всех зданий в эксплуатацию", — говорит Максим Степанов. Он утверждает, что по его просьбе Кабмин уже принял решение о проведении внеплановых проверок пожарной безопасности во всех учебных заведениях, независимо от формы их собственности.

О том, насколько халатно в стране относились к пожарной безопасности в детских оздоровительных учреждениях, говорит статистика, озвученная уполномоченным по правам ребёнка Николаем Кулебой. По результатам проверок, проведённых этим летом, из 332 учреждений половина не была оснащена системой противопожарной защиты: каждое пятое заведение не было подключено к пульту ГСЧС и не имело даже элементарных огнетушителей. Такая безответственность и привела к гибели детей в одесском лагере.

Не дать забыть

Несмотря на опасения, что это дело, как и большинство других резонансных, в Одессе спустят на тормозах, местные активисты обещают не дать заболтать проблему. Сразу после пожара люди дважды собирались на акции протеста у Одесского горсовета. Второй митинг закончился массовыми драками и потасовками между активистами и правоохранителями. Протестующие требовали, чтобы Геннадий Труханов ушёл в отставку.

Однако местные правоохранители организованный 20 сентября протест называют заказным. Источник Фокуса в одесской полиции считает, что митинг, возможно, был организован бизнес-конкурентом мэра Труханова, крупным одесским застройщиком Аднаном Киваном. Дескать, пожар в детском лагере он использовал как возможность вывести людей на улицу. У полиции якобы даже имеются доказательства этого. Версию полицейских подтверждает и депутат Одесского горсовета Ирина Куценко. "В протестной акции виден почерк сирийского бизнесмена, владельца строительной компании Kadorr group Аднана Кивана. Бизнесмен, в частности, неоднократно финансировал предыдущие антитрухановские митинги", — говорит она. (Редакция Фокуса готова предоставить г-ну Кивану возможность высказать свою точку зрения.)

Активисты с такой интерпретацией не согласны. "У чиновников есть привычка считать людей быдлом и кричать, что все акции проплаченные, — говорит Григорий Козьма. — Это оскорбляет тех, кто искренне выходит на митинги. В тот день нас таких было большинство". И тут же добавляет, что, несмотря на две революции, местные органы власти до сих пор живут в Украине 1990-х годов с рэкетом и криминальными разборками.