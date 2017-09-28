В Луганской области погибли два пограничника

В четверг, 28 сентября, около 17:00, на участке отдела "Станично-Луганское" на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Оба пограничника погибли на месте.

"К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создана ситуационная группа", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что для изучения всех обстоятельств этого происшествия ведомство проинформировало Военную прокуратуру, штаб АТО Национальную полицию, а также представителей международных миссий, работающих в зоне проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Украине более 16 тыс. пограничников являются участниками боевых действий. Из них 738 – получили государственные боевые награды.