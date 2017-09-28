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Главная » Страна » ГПУ и полиция провели обыски в Минсоцполитики

ГПУ и полиция провели обыски в Минсоцполитики

ГПУ и полиция провели обыски в Минсоцполитики
Генпрокуратура / Фото: Обозреватель

Должностных лиц министерства подозревают в содействии незаконному импорту и хищении в особо крупных размерах

28.09.17 29
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Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией Украины провела обыски в Министерстве социальной политики Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики по факту содействия ними руководителям коммерческих структур в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет", – говорится в сообщении.

Обыски также проводятся по факту хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, направленных на оздоровление детей школьного возраста и социальной незащищенных категорий населения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В ходе расследования указанного производства 28 сентября 2017 года ГПУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции Украины проведены обыски у заместителя Министра социальной политики Украины и других должностных лиц Министерства социальной политики Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств совершенных правонарушений проводятся необходимые следственные действия.

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