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Появилась новая схема мошенничества с платежными картами, – киберполиция
Фото: Getty Images

Появилась новая схема мошенничества с платежными картами, – киберполиция

Злоумышленники используют номера телефонов банковских учреждений с подменой первых трех цифр

28.09.17 351
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В киберполиции раскрыли новый способ мошенничества с помощью подмены первых цифр номера телефона. Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники действуют обычно по следующей схеме: используя услугу телекоммуникационных операторов, относительно подмены номера (первых трех цифр кода оператора), под видом банковского учреждения распространяют СМС-сообщение с информацией о блокировке банком платежной карточки. Для решения вопроса о "разблокирования" карточки, они предлагают позвонить на указанные в СМС номера телефонов", - говорится в сообщении.

Так называемые "сотрудники банков" узнают информацию о номере банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу, а также другие данные.

"Во время телефонного разговора они рассказывают, что на номер мобильного телефона клиента будет отправлено СМС-сообщение, с помощью которого карта будет разблокирована. Имея всю эту информацию воры получают доступ к банковским счетам потерпевшего, откуда снимают все сбережения, перечисляя их на подконтрольные банковские счета", – рассказали в полиции.

Также сотрудники киберполиции сообщают, что геолокация большинства номеров телефонов, которые используются мошенниками, находится на временно-оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В связи с этим специалисты из департамента киберполиции рекомендуют не предоставлять свои персональные данные, а также номер и срок действия банковской карты, PIN-код, CVV2 / CVC2 коды или другую информацию относительно себя посторонним лицам.

В случае получения подобного СМС-сообщение полиция советует в первую очередь звонить по телефону банковского учреждения, который указан непосредственно на вашей карте или номеру телефона, указанному на официальных сайтах банковских учреждений.

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