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Гибель гражданского во время военных учений квалифицировали как умышленное убийство
Фото: Пресс-служба МВД

Гибель гражданского во время военных учений квалифицировали как умышленное убийство

Погиб житель Пологовского района Запорожской области 1967 года рождения

28.09.17 35
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Гибель гражданского лица во время военных учений в Запорожской области квалифицировано по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Восточного региона Украины.

По данному факту Пологовским отделением полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, – ред.). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Запорожского военного гарнизона Восточного региона Украины.

По неофициальным данным, сообщение о стрельбе, в результате которой погиб житель Пологовского района Запорожской области 1967 года рождения, правоохранители получили от жителей одного из населенных пунктов Пологовского района.

Правоохранители нашли лежащего возле дома местного жителя с огнестрельными ранениями, от которых он скончался, не приходя в сознание. Военные, которых видели на месте трагедии, с места происшествия якобы скрылись, но в дальнейшем были задержаны.

Ранее сообщалось, что утром 28 сентября в Запорожской области, в районе, где происходят военные учения, погиб гражданский.

Согласно сообщению Оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook, гибель гражданского лица произошла из-за неосторожного обращения с оружием.

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